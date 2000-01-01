Учим не только разговорному английскому, в нашем арсенале и много узкопрофильных курсов, как английский для бортпроводников или английский для медиков. Помимо этого, мы готовим старшеклассников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Наши преподаватели работают с любым уровнем языка от Beginner до Advanced. С 2017 года мы проводим обучение по авторским разработкам от наших методистов на удобной онлайн-платформе.