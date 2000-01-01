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Каждый урок - увлекательное приключение

Отправимся в джунгли аккуратно подсмотреть жизнь диких животных или пойдем в магазин покупать фрукты для пирога. Куда занесет нас новый урок?


Все занятия в игровой форме

Посчитаем пингвинов из мультика, выучим части тела под зарядку с Mr.Elephant, повторим зажигательный новогодний танец эльфов и многое другое.

Полное погружение в англоязычную среду

Никаких «А как будет красный по-английски?». Только современные методики с увлекательными карточками, презентациями и видео.

Каждый урок - увлекательное приключение

Отправимся в джунгли аккуратно подсмотреть жизнь диких животных или пойдем в магазин покупать фрукты для пирога. Куда занесет нас новый урок?


Все занятия в игровой форме

Посчитаем пингвинов из мультика, выучим части тела под зарядку с Mr.Elephant, повторим зажигательный новогодний танец эльфов и многое другое.

Полное погружение в англоязычную среду

Никаких «А как будет красный по-английски?». Только современные методики с увлекательными карточками, презентациями и видео.

Индивидуальный подход и прокачка именно твоих слабых мест

Не идем бездумно по разделам, как того велит порядок тем в пособиях. Подстраиваемся под нужды ученика и восполняем пробелы, не тратя время.

Тренировка каждого раздела

Уделим время и аудированию, и чтению, не забудем про грамматику и лексику. Даже говорению не оставим никаких шансов.

Борьба со стрессом и перенапряжением перед экзаменами

Расскажем лайфхаки, как побороть волнение, не заработать перенапряжение и заставить свой мозг работать на себя.


Индивидуальный подход и прокачка именно твоих слабых мест

Не идем бездумно по разделам, как того велит порядок тем в пособиях. Подстраиваемся под нужды ученика и восполняем пробелы, не тратя время.

Тренировка каждого раздела

Уделим время и аудированию, и чтению, не забудем про грамматику и лексику. Даже говорению не оставим никаких шансов.

Борьба со стрессом и перенапряжением перед экзаменами

Расскажем лайфхаки, как побороть волнение, не заработать перенапряжение и заставить свой мозг работать на себя.


Коммуникативный подход

Вы начнете говорить с самого первого урока. Даже если вы с нуля. И это не будет «Help me!» (хотя всякое на уроках бывает...)

Актуальные базовые темы

Запланировали путешествие? - Разыграем разговор с работниками отеля, ресторана, аэропорта.

Готовитесь к собеседованию на английском? - Научим рассказывать о себе, как рассказал бы Ален Делон.

Занятия по вашим интересам

Разбираем отрывки из ваших любимых сериалов, читаем ваши любимые книжки в оригинале и берем актуальные вам темы.

Коммуникативный подход

Вы начнете говорить с самого первого урока. Даже если вы с нуля. И это не будет «Help me!» (хотя всякое на уроках бывает...)

Актуальные базовые темы

Запланировали путешествие? - Разыграем разговор с работниками отеля, ресторана, аэропорта.

Готовитесь к собеседованию на английском? - Научим рассказывать о себе, как рассказал бы Ален Делон.

Занятия по вашим интересам

Разбираем отрывки из ваших любимых сериалов, читаем ваши любимые книжки в оригинале и берем актуальные вам темы.

О НАС

Language House - это 

УДОБНАЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА

АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МНОГО РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ

УДОБНАЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА

АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МНОГО РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ

Обучение онлайн становится все популярнее (а с 2020 года безопаснее!). Возможность сэкономить свое время на дорогу и не зависеть от погодных условий - не единственные плюсы. Помимо этого, обучение онлайн результативнее - усваивание материала проходит быстрее, и посещать занятия комфортнее в привычной домашней обстановке, любимом кафе или на работе в обеденный перерыв.

Учим не только разговорному английскому, в нашем арсенале и много узкопрофильных курсов, как английский для бортпроводников или английский для медиков. Помимо этого, мы готовим старшеклассников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Наши преподаватели работают с любым уровнем языка от Beginner до Advanced. С 2017 года мы проводим обучение по авторским разработкам от наших методистов на удобной онлайн-платформе.

Для своих постоянных клиентов мы предоставляем уникальные системы скидок на образовательные программы, действует скидка при покупке абонемента, а также есть акции на приобретение от 2 курсов и акция «Приведи друга». Подробнее в разделе Акции.

Остались вопросы? Хотите записаться на обучение?

Как с нами связаться:


1. Оставить заявку, нажав на соответствующую кнопку ← тут или на любой странице сайта; 


2. Заказать обратный звонок  или в самом верху в шапке сайта ↑;


3. Позвонить или написать по номеру +7 (981) 901-81-00;


4. Позвонить или написать в любом удобном вам мессенджере, кликнув нужную картинку внизу ↓

                 

                                                                            

контакты

Адрес
улица Полевая Сабировская, 45к1
Санкт-Петербург
Россия
работаем онлайн по всему миру
Телефон
+7 (981) 9018100
+7 (981) 9018100
Администратор
Часы работы
Сайт
https://eng-home.com
официальный сайт
E-mail
eng-home-school@yandex.ru
WhatsApp
+7 9819018100
Viber
9819018100
Telegram
+7 9819018100