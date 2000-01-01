Каждый урок - увлекательное приключение
Отправимся в джунгли аккуратно подсмотреть жизнь диких животных или пойдем в магазин покупать фрукты для пирога. Куда занесет нас новый урок?
Все занятия в игровой форме
Посчитаем пингвинов из мультика, выучим части тела под зарядку с Mr.Elephant, повторим зажигательный новогодний танец эльфов и многое другое.
Полное погружение в англоязычную среду
Никаких «А как будет красный по-английски?». Только современные методики с увлекательными карточками, презентациями и видео.
Каждый урок - увлекательное приключение
Отправимся в джунгли аккуратно подсмотреть жизнь диких животных или пойдем в магазин покупать фрукты для пирога. Куда занесет нас новый урок?
Все занятия в игровой форме
Посчитаем пингвинов из мультика, выучим части тела под зарядку с Mr.Elephant, повторим зажигательный новогодний танец эльфов и многое другое.
Полное погружение в англоязычную среду
Никаких «А как будет красный по-английски?». Только современные методики с увлекательными карточками, презентациями и видео.
Индивидуальный подход и прокачка именно твоих слабых мест
Не идем бездумно по разделам, как того велит порядок тем в пособиях. Подстраиваемся под нужды ученика и восполняем пробелы, не тратя время.
Тренировка каждого раздела
Уделим время и аудированию, и чтению, не забудем про грамматику и лексику. Даже говорению не оставим никаких шансов.
Борьба со стрессом и перенапряжением перед экзаменами
Расскажем лайфхаки, как побороть волнение, не заработать перенапряжение и заставить свой мозг работать на себя.
Индивидуальный подход и прокачка именно твоих слабых мест
Не идем бездумно по разделам, как того велит порядок тем в пособиях. Подстраиваемся под нужды ученика и восполняем пробелы, не тратя время.
Тренировка каждого раздела
Уделим время и аудированию, и чтению, не забудем про грамматику и лексику. Даже говорению не оставим никаких шансов.
Борьба со стрессом и перенапряжением перед экзаменами
Расскажем лайфхаки, как побороть волнение, не заработать перенапряжение и заставить свой мозг работать на себя.
Коммуникативный подход
Вы начнете говорить с самого первого урока. Даже если вы с нуля. И это не будет «Help me!» (хотя всякое на уроках бывает...)
Актуальные базовые темы
Запланировали путешествие? - Разыграем разговор с работниками отеля, ресторана, аэропорта.
Готовитесь к собеседованию на английском? - Научим рассказывать о себе, как рассказал бы Ален Делон.
Занятия по вашим интересам
Разбираем отрывки из ваших любимых сериалов, читаем ваши любимые книжки в оригинале и берем актуальные вам темы.
Коммуникативный подход
Вы начнете говорить с самого первого урока. Даже если вы с нуля. И это не будет «Help me!» (хотя всякое на уроках бывает...)
Актуальные базовые темы
Запланировали путешествие? - Разыграем разговор с работниками отеля, ресторана, аэропорта.
Готовитесь к собеседованию на английском? - Научим рассказывать о себе, как рассказал бы Ален Делон.
Занятия по вашим интересам
Разбираем отрывки из ваших любимых сериалов, читаем ваши любимые книжки в оригинале и берем актуальные вам темы.